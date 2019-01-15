«Арсенал» предложил «Ювентусу» и «Интеру» купить Озила - Советский спорт
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Футбол15 января 2019 20:20Источник: Tuttomercato

«Арсенал» предложил «Ювентусу» и «Интеру» купить Озила

Руководство «Арсенала» приняло решение расстаться с немецким полузащитником Месутом Озилом, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации издания, представители лондонского клуба связались с «Ювентусом» и «Интером» и предложили им выкупить 30-летнего футболиста.

Озил стал игроком «Арсенала» летом 2013 года, перейдя из мадридского «Реала» за 47 миллионов евро. На сегодняшний день его стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

Напомним, в текущем сезоне Месут в составе «канониров» принял участие в 16 играх во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

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