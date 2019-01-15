Олег Кононов: Абсолютно не жалею, что возглавил «Спартак» в непростой ситуации

Футбол 15 января 2019 21:11 Источник: ФК «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что не жалеет, что возглавил команду в не самой простой ситуации.

– Обычно тренеры предпочитают принимать команду в межсезонье, вы поступили иначе и приняли команду в непростой ситуации, не жалеете об этом?

– Абсолютно нет. За это время я познакомился с командой. Практически каждого из игроков узнал. Узнал, как готов тот или иной игрок, насколько процентов готов. Узнал, как команда работала ранее.

Мы с тренерским штабом сделали выводы, проанализировали. Сейчас у нас строится работа с футболистами, которых мы знаем.

И, конечно, уже есть план, как вывести их на тот уровень, позволяющий нам начать сезон в оптимальной готовности, – заявил Кононов в интервью клубной пресс-службе.

Кононов: Молодые игроки уже конкурируют с футболистами основного состава