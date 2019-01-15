Олег Кононов: Абсолютно не жалею, что возглавил «Спартак» в непростой ситуации - Советский спорт
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Футбол15 января 2019 21:11Источник: ФК «Спартак»

Олег Кононов: Абсолютно не жалею, что возглавил «Спартак» в непростой ситуации

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что не жалеет, что возглавил команду в не самой простой ситуации.

– Обычно тренеры предпочитают принимать команду в межсезонье, вы поступили иначе и приняли команду в непростой ситуации, не жалеете об этом?
– Абсолютно нет. За это время я познакомился с командой. Практически каждого из игроков узнал. Узнал, как готов тот или иной игрок, насколько процентов готов. Узнал, как команда работала ранее.

Мы с тренерским штабом сделали выводы, проанализировали. Сейчас у нас строится работа с футболистами, которых мы знаем.

И, конечно, уже есть план, как вывести их на тот уровень, позволяющий нам начать сезон в оптимальной готовности, – заявил Кононов в интервью клубной пресс-службе.

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