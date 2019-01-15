Олег Кононов: Молодые игроки уже конкурируют с футболистами основного состава

Футбол 15 января 2019 21:23 Источник: ФК «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов – о молодых футболистах клуба, которых взяли на сборы в Эмираты.

– Вы взяли на сбор большую группу молодых игроков. Обычно опытные футболисты в ходе сбора сетуют на то, что градус напряжения тренировок снижается, потому что молодые уступают в мастерстве, вот этого не произошло на этом сборе?

– Честно, опасался, что на нынешнем сборе молодые игроки не будут готовы так, как основной состав. Но эти опасения были напрасны. Ребята молодые очень хорошо работали, они вписались в тот тренировочный цикл, где я не увидел большой разницы между игроком зрелым и молодыми как Умяров или Гапонов, которые только входят в основной состав.

Я ими доволен на данный момент, технико-тактические действия они делали достаточно серьезно без каких-либо грубых ошибок. Да, ошибки бывают, но не такие, где сразу же видно, что игрок уступает в уровне.

Мне понравилось то, что молодые игроки уже конкурируют с футболистами основного состава и достаточно уверенно чувствуют себя на футбольном поле, – заявил Кононов в интервью клубной пресс-службе.

Кононов: Абсолютно не жалею, что возглавил «Спартак» в непростой ситуации