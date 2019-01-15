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Футбол15 января 2019 23:45Источник: ФК «Зенит»

Защитник «Зенита» Чернов покинул команду

Фланговый защитник «Зенита» Евгений Чернов продолжит карьеру в новой команде, сообщает пресс-служба петербуржского клуба.

Ранее Чернов выступал в «Томи», «Газовике», «Химике» и «Енисее». 26-летний футболист присоединился к «Зениту» в 2016 году. В сезоне-2017/18 на правах аренды выступал за «Тосно».

По информации российских СМИ, Евгений пройдет просмотр в «Урале».

В общей сложности Чернов провел за петербуржскую команду 13 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.

«Зенит» благодарит Евгения за сотрудничество и желает удачи в дальнейшей карьере», – говорится на официальном сайте сине-бело-голубых.

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