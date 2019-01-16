Анри включил Головина в заявку на матч лиги 1 с «Ниццей» - Советский спорт
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Футбол16 января 2019 02:11Источник: ФК «Монако»

Анри включил Головина в заявку на матч лиги 1 с «Ниццей»

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри объявил заявку на перенесенный матч 17-го тура чемпионата Франции с «Ниццей».

Вратари: Бадьяшил, Бенальо, Субашич, Си.
Защитники: Баррека, Бадьяшиль, Бьянкон, Глик, Хенрихс, Жемерсон, Панцо, Серрано, Сидибе.
Полузащитники: Аит Беннассер, Февр, Головин, Грансир, Массенго, Лопеш, Пеле, Наварро, Тилеманс, Диоп, Тюрам.
Нападающие: Фалькао, Силла.

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Напомним, матч «Монако» – «Ницца» изначально должен был состояться 7 декабря 2018 года, но был перенесен из-за акций протеста против повышения цен на топливо, которые проходили по всей Франции. Теперь игра состоится 16 января и начнется в 21:00 по московскому времени.

#лига 1#фк монако#фк ницца#анри тьерри#головин александр сергеевич
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