Анри включил Головина в заявку на матч лиги 1 с «Ниццей»

Футбол 16 января 2019 02:11 Источник: ФК «Монако»

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри объявил заявку на перенесенный матч 17-го тура чемпионата Франции с «Ниццей».

Вратари: Бадьяшил, Бенальо, Субашич, Си.

Защитники: Баррека, Бадьяшиль, Бьянкон, Глик, Хенрихс, Жемерсон, Панцо, Серрано, Сидибе.

Полузащитники: Аит Беннассер, Февр, Головин, Грансир, Массенго, Лопеш, Пеле, Наварро, Тилеманс, Диоп, Тюрам.

Нападающие: Фалькао, Силла.

Напомним, матч «Монако» – «Ницца» изначально должен был состояться 7 декабря 2018 года, но был перенесен из-за акций протеста против повышения цен на топливо, которые проходили по всей Франции. Теперь игра состоится 16 января и начнется в 21:00 по московскому времени.