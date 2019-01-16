СМИ: Паредес согласовал с «Челси» условия личного контракта

Футбол 16 января 2019 13:04 Источник: The Mirror Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес в ближайшее время станет игроком «Челси».

Как сообщает Mirror, 24-летний аргентинец согласовал условия личного контракта с «Челси». Руководство «синих» заплатит «Зениту» 27 миллионов фунтов за переход Паредеса.

По мнению британских журналистов, петербургский клуб не хочет расставаться с футболистом, однако в «Зените» опасаются, что Паредес уже нацелен на переход и больше не видит себя в составе российской команды.

Паредес выступает за «Зенит» с июля 2017 года. В 61 матче за команду он забил десять голов и сделал 15 голевых передач.

Во вторник полузащитник отправился с командой на сбор в Катар.