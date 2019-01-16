Вячеслав Колосков: ФИФА может не понравиться, что РФС никто не хочет возглавить

Футбол 16 января 2019 15:41 Источник: Телеканал «360°» Автор: Липкин Антон

Выборы президента РФС пройдут на безальтернативной основе.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о безальтернативных выборах президента организации, в которых будет участвовать только один кандидат – генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков.

«ФИФА может не понравиться, что такую мощную организацию никто не хочет возглавить, – приводит слова Колоскова официальный сайт телеканала «360°». – Такого не бывает, я вспоминаю свои выборы, то там было не меньше трех кандидатов. Доходило даже до семи.

В последнее время интерес к этой процедуре упал, видимо, не всем нравится это место, не все хотят попасть в такой костер. Тем более, после чемпионата мира, когда, сделай что не так и ты тут же можешь превратиться в изгоя. Поэтому мало кто хочет рисковать».

Напомним, 51-летний Дюков был выдвинут 63 организациями – членами РФС. Выборы президента пройдут 22 февраля на отчетно-выборной конференции.