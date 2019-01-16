Вячеслав Колосков: ФИФА может не понравиться, что РФС никто не хочет возглавить - Советский спорт
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Футбол16 января 2019 15:41Источник: Телеканал «360°»Автор: Липкин Антон

Вячеслав Колосков: ФИФА может не понравиться, что РФС никто не хочет возглавить

Выборы президента РФС пройдут на безальтернативной основе.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о безальтернативных выборах президента организации, в которых будет участвовать только один кандидат – генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков.

«ФИФА может не понравиться, что такую мощную организацию никто не хочет возглавить, – приводит слова Колоскова официальный сайт телеканала «360°». – Такого не бывает, я вспоминаю свои выборы, то там было не меньше трех кандидатов. Доходило даже до семи.

В последнее время интерес к этой процедуре упал, видимо, не всем нравится это место, не все хотят попасть в такой костер. Тем более, после чемпионата мира, когда, сделай что не так и ты тут же можешь превратиться в изгоя. Поэтому мало кто хочет рисковать».

Напомним, 51-летний Дюков был выдвинут 63 организациями – членами РФС. Выборы президента пройдут 22 февраля на отчетно-выборной конференции.

#рфс#колосков вячеслав#дюков александр#фифа#Футбол-Россия
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