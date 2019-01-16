«Ростов» готов отпустить Скопинцева в «Зенит» не менее чем за 6 млн евро - Советский спорт
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Футбол16 января 2019 17:12Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

«Ростов» готов отпустить Скопинцева в «Зенит» не менее чем за 6 млн евро

Полузащитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев может продолжить карьеру в «Зените».

Ростовская команда готова отпустить 21-летнего футболиста в «Зените» за сумму не менее 6 миллиона евро. Об этом сообщает Sport24.ru.

Отмечается, что если клубам не удастся договориться, то Скопинцев останется до конца сезона в «Ростове».

Напомним, Скопинцев являлся футболистом «Зенита» в 2014-2015 годах, но выступал только за молодежный состав. Позже он перешел в немецкий «РБ Лейпциг», затем выступал за австрийскую команду «Лиферинг», а в 2016 году присоединился к «Ростову». В 2017 году на правах аренды играл за «Балтику».

В текущем сезоне Дмитрий принял участие 17 матчах «Ростова» во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативных передачи.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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