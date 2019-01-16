«Челси» готов заплатить за Паредеса 36 миллионов фунтов

Футбол 16 января 2019 17:20 Источник: The Daily Star Автор: Липкин Антон

Аргентинец остался единственным вариантом «синих» для усиления середины поля.

«Челси» готов пойти на условия «Зенита» и заплатить за полузащитника Леандро Паредеса требуемые 36 миллионов фунтов, сообщает The Daily Star.

Также «синие» рассматривали вариант приобретения полузащитника «Кальяри» Николо Бареллы, однако итальянцы отказались отпускать 21-летнего игрока как минимум до лета.

Паредес остается единственным кандидатом в списке «Челси» на замену ушедшему в «Монако» испанцу Сеску Фабрегасу.

Таким образом, «Челси» подготовит новое предложение «Зениту», который ранее отказался продавать аргентинца за 26,8 и 31,2 миллиона фунтов.

Ранее стало известно, что полузащитник согласовал условия четырехлетнего контракта с «Челси» с зарплатой в 80 тысяч фунтов в неделю.

Паредес выступает за «Зенит» с июля 2017 года. В 61 матче за команду он забил десять голов и сделал 15 голевых передач.