«Зенит» проявляет интерес к левому защитнику «Севильи» Аране - Советский спорт
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Футбол16 января 2019 19:28Источник: Fox Sports on MSNАвтор: Сметанникова Дарья

«Зенит» проявляет интерес к левому защитнику «Севильи» Аране

Защитник «Севильи» Гильерме Арана попал в сферу интересов «Зенита». Об этом сообщает FOX Sports Rádio BR.

«Зенит» находится в поиске новичка на позицию левого защитника. Арана может заполнить пробел петербургской команды в обороне.

21-летний бразилец перешел в «Севилью» в январе 2018 года из «Коринтианса». В текущем сезоне Арана принял участие в 19 матчах испанской команды, в которых забил один мяч и сделал три результативные передачи.

По данным transfermarket, трансферная стоимость Араны составляет 3 млн евро.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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