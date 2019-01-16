Нападающий Малоян может продолжить карьеру в «Урожае»

Футбол 16 января 2019 22:31 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Нападающий «Енисея» Артур Малоян может продолжить карьеру в «Урожае».

Как сообщает «Матч ТВ», ожидается, что бывший форвард «Спартака», «Анжи», «Урала» и «Арсенала» присоединится к команде Николая Писарева на сборе в Сочи.

Кроме того, на условиях аренды краснодарскую команду может пополнить форвард «Зенита-2» Кирилл Макеев.

Первую часть сезона 29-летний Малоян провел на правах аренды в «Тюмени», отметившись одним голом в 15 встречах первенства ФНЛ.

Напомним, что «Урожай», набрав 37 очков, занимает второе место в зоне «Юг» ПФЛ.