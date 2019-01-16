Нападающий Малоян может продолжить карьеру в «Урожае» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол16 января 2019 22:31Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Нападающий Малоян может продолжить карьеру в «Урожае»

Нападающий «Енисея» Артур Малоян может продолжить карьеру в «Урожае».

Как сообщает «Матч ТВ», ожидается, что бывший форвард «Спартака», «Анжи», «Урала» и «Арсенала» присоединится к команде Николая Писарева на сборе в Сочи.

Кроме того, на условиях аренды краснодарскую команду может пополнить форвард «Зенита-2» Кирилл Макеев.

Первую часть сезона 29-летний Малоян провел на правах аренды в «Тюмени», отметившись одним голом в 15 встречах первенства ФНЛ.

Напомним, что «Урожай», набрав 37 очков, занимает второе место в зоне «Юг» ПФЛ.

Таблица трансферов РПЛ здесь

#фнл#Футбол-Россия#рпл#фк енисей#фк урожай#малоян артур#макеев кирилл#Возможные трансферы
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта