Илья Геркус: «Локомотив» мог заработать около 50 миллионов евро, продав четверых игроков - Советский спорт
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Футбол17 января 2019 01:35

Илья Геркус: «Локомотив» мог заработать около 50 миллионов евро, продав четверых игроков

Бывший президент и генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, как клуб упустил возможность выгодно продать нескольких игроков.

- Если говорить о том, что «Локомотив» на трансферах почти не зарабатывал, то как можно было это сделать, если нельзя продавать?

Вы приходите и говорите: «Есть спрос на этого, этого и этого. Хочу продать». А главный тренер отвечает: «У меня на следующий сезон идеология такая – сохранить чемпионский состав. Все, кто вложил душу в чемпионство, должны остаться». То есть продавать нельзя никого. Хотя есть спрос на четверых игроков.

Если эти истории отработать, то клуб заработал бы около € 50 млн. Однако решение никого не продавать было принципиальным и даже не обсуждалось. Только приобретать, - приводит слова Геркуса «Чемпионат».

Ранее Илья Геркус рассказал, как отреагировал на книгу главного тренера команды Юрия Семина.

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