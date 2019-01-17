Рашид Рахимов: Хочется усилить «Ахмат», но пока у нас больше потерь

Футбол 17 января 2019 09:30 Источник: ФК «Ахмат» Автор: Гичунцев Артур

На данный момент грозненский клуб занимает 8-е место в таблице РПЛ.

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов обсудил с клубной пресс-службой планы на зимнее трансферное окно.

«Есть ли планы усилить ту или иную позицию? Конечно хочется усилить, и в этом направлении ведётся работа, эта работа безостановочная. Усиление должно быть качественным. Пока у нас больше потерь. Пришёл Шиманьски, а покинули команду Думбия, Плиев, с травмой Гащенков, который, к сожалению, в ближайшее время нам не поможет.

Шиманьски? Мы смотрели за ним и прекрасно понимали, что он закроет ту позицию, которую мы хотели. Нам нужен игрок, который умеет вести игру, который обладает неплохим пасом, пониманием игры. Шиманьски – игрок сборной Польши. Я надеюсь, что он адаптируется быстро и сможет нам помочь», – сказал российский специалист.