Основателя Football Leaks задержали в Будапеште - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол17 января 2019 11:59Источник: BBCАвтор: Липкин Антон

Основателя Football Leaks задержали в Будапеште

30-летнему португальцу грозит до десяти лет тюрьмы.

В Будапеште задержан хакер Руи Пинту, который считается одним из основателей сайта Football Leaks, сообщает BBC.

30-летний португалец, который живет в столице Венгрии, в ближайшее время будет экстрадирован на родину, где ему грозит до десяти лет тюрьмы за киберпреступления.

Пинту обвиняется в том, что незаконным способом через интернет получил доступ к документам «Бенфики», «Порту» и «Спортинга», после чего шантажировал клубы, угрожая опубликовать информацию.

Напомним, сайт Football Leaks на условиях анонимности выкладывал информацию о футбольных клубах, зарплатах игроков, трансферных выплатах и связанных с ними финансовых махинациях.

В распоряжении хакеров оказалось до 70 миллионов документов и 3,4 терабайта информации.

#football leaks#чемпионат португалии по футболу#фк бенфика#фк порту#фк спортинг лиссабон
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта