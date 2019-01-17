Основателя Football Leaks задержали в Будапеште

Футбол 17 января 2019 11:59 Источник: BBC Автор: Липкин Антон

30-летнему португальцу грозит до десяти лет тюрьмы.

В Будапеште задержан хакер Руи Пинту, который считается одним из основателей сайта Football Leaks, сообщает BBC.

30-летний португалец, который живет в столице Венгрии, в ближайшее время будет экстрадирован на родину, где ему грозит до десяти лет тюрьмы за киберпреступления.

Пинту обвиняется в том, что незаконным способом через интернет получил доступ к документам «Бенфики», «Порту» и «Спортинга», после чего шантажировал клубы, угрожая опубликовать информацию.

Напомним, сайт Football Leaks на условиях анонимности выкладывал информацию о футбольных клубах, зарплатах игроков, трансферных выплатах и связанных с ними финансовых махинациях.

В распоряжении хакеров оказалось до 70 миллионов документов и 3,4 терабайта информации.