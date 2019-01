«Тоттенхэм» сообщил о переходе Дембеле в китайский клуб

Хавбек сборной Бельгии Мусса Дембеле покинул "Тоттенхэм". Об этом сообщает официальный сайт лондонской команды.

Отмечается, что игрок продолжит карьеру в чемпионате Китая. Он подпишет соглашение с клубом "Гуанчжоу Фули".

We have reached agreement with Chinese Super League side Guangzhou R&F for the transfer of @mousadembele, subject to international clearance.