Евгений Алдонин: Вагнер Лав – лучший легионер в истории ЦСКА, он пригодится команде

Футбол 17 января 2019 20:00

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин – о возможном возвращении Вагнера Лава в стан армейцев.

– Следите за карьерой Вагнера?

– Да. Общаюсь с переводчиком ЦСКА Максимом, он держит в курсе. Вагнер неплохо себя проявляет в Турции. Может, в этом сезоне у него не все получается. Но никто не будет спорить с тем, что он - высококлассный нападающий. На мой взгляд, Вагнер вообще является лучшим легионером в истории ЦСКА.

– Но именно сейчас он нужен армейцам?

– Если он сам изъявил желание, то почему бы и нет? В любом случае, его опыт мог бы помочь ЦСКА. Особенно молодым ребятам. Тем же Чалову, Жамалетдинову. На полные 90 минут Вагнера, может, не всегда будет хватать, но тайм отыграть на уровне он способен, – заявил Алдонин в интервью «Российской Газете».

Напомним, бразильский форвард в ближайшее время может покинуть «Бешикташ». В текущем сезоне Вагнер Лав провел за «Бешикташ» 16 матчей, в которых забил семь мячей.