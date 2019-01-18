Агент Фернандеша: Как не ответить на ложь Геркуса, которую он предъявляет на всеобщее обозрение? - Советский спорт
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Футбол18 января 2019 01:46Источник: Телеканал «360°»

Агент Фернандеша: Как не ответить на ложь Геркуса, которую он предъявляет на всеобщее обозрение?

Агент полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша Пауло Барбоза ответил бывшему генеральному директору московской команды Илье Геркусу на обвинения во лжи.

– Начнем с того, существовал ли у Мануэла агент или нет. Говорил ли Фернандеш, что у него нет агента, у него и спросите. Если бы говорил – наверное, клуб и не стал бы с агентом разговаривать, это же глупо. А он стал. Причем с каким-то не пойми откуда взявшимся, как говорит господин Геркус.

Как не ответить на ту ложь, которую господин Геркус, не моргнув глазом, предъявляет на всеобщее обозрение? Я далек от мысли, что Илья Леонидович мог не знать, что я много лет являюсь агентом Мануэла, ведь я изначально привел его в «Локомотив». Это не тайна. Моя подпись стоит в его контракте.

Ну ладно, предпринял попытку заключить сделку через более близкого, видимо, агента. Не он первый, так в футболе бывает. Но для чего преподносить это так, как будто вокруг все, кроме него и Эрика Штоффельсхауса, шарлатаны, – приводит слова Барбозы телеканал «360».

Напомним, ранее Геркус рассказал, что Фернандеш в момент ведения переговоров заявил, что агента у него нет. По его словам, Барбоза появился в деле только после того, как «Локомотив» в мае стал чемпионом России.

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