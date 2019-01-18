Агент Фернандеша: Как не ответить на ложь Геркуса, которую он предъявляет на всеобщее обозрение?

Футбол 18 января 2019 01:46 Источник: Телеканал «360°»

Агент полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша Пауло Барбоза ответил бывшему генеральному директору московской команды Илье Геркусу на обвинения во лжи.

– Начнем с того, существовал ли у Мануэла агент или нет. Говорил ли Фернандеш, что у него нет агента, у него и спросите. Если бы говорил – наверное, клуб и не стал бы с агентом разговаривать, это же глупо. А он стал. Причем с каким-то не пойми откуда взявшимся, как говорит господин Геркус.

Как не ответить на ту ложь, которую господин Геркус, не моргнув глазом, предъявляет на всеобщее обозрение? Я далек от мысли, что Илья Леонидович мог не знать, что я много лет являюсь агентом Мануэла, ведь я изначально привел его в «Локомотив». Это не тайна. Моя подпись стоит в его контракте.

Ну ладно, предпринял попытку заключить сделку через более близкого, видимо, агента. Не он первый, так в футболе бывает. Но для чего преподносить это так, как будто вокруг все, кроме него и Эрика Штоффельсхауса, шарлатаны, – приводит слова Барбозы телеканал «360».

Напомним, ранее Геркус рассказал, что Фернандеш в момент ведения переговоров заявил, что агента у него нет. По его словам, Барбоза появился в деле только после того, как «Локомотив» в мае стал чемпионом России.

Агент Фернандеша: Мы не просили у «Локомотива» девять млн евро за два года