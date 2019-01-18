Агент Фернандеша: Мы не просили у «Локомотива» девять млн евро за два года

Футбол 18 января 2019 02:05 Источник: Телеканал «360°»

Агент полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша Пауло Барбоза рассказал детали переговоров о продлении контракта португальского футболиста с железнодорожниками.

– Встречались мы изначально не с Ильей Леонидовичем Геркусом, а с Эриком Штоффельсхаусом – во Франкфурте. И было это не в мае, когда, как говорит Геркус, чемпионат закончился и клуб стал чемпионом, а еще в апреле.

Эрик привез предложение с зарплатой 2,5 миллиона евро. Оно у меня тоже есть, готов показать. Если это не на 40% меньше, то я плохо считаю. Упомянутые Геркусом бонусы, которые сделали бы доходы Мануэла «лишь на 100 тысяч евро в год меньше» – это бонусы, их еще заработать надо. А зарплата уменьшалась на 40%. Глупо это отрицать.

Предложение, которое господин Геркус предъявил прессе, – это наше самое первое письменное предложение, сделанное нами после встречи с Эриком. На нем даже дата есть – 6 июля 2018 года. После этого много воды утекло. У нас были длительные переговоры, и предложения, с которыми мы выходили в попытках найти компромисс, были разными и менялись со временем. Последнее предложение, которое мы делали, было с той же заработной платой, что и хотел господин Геркус, – 2,5 миллиона в год.

Во время нашей встречи это предложение у Геркуса отторжения не вызвало. Да он и сам говорит, что клуб готов был предложить Мануэлу «лишь на 100 тысяч евро в год меньше». Так что основной вопрос был не о деньгах, а о сроке. Клуб предлагал лишь год, а мы просили два.

Кстати, по моей информации, на Совете директоров господин Геркус показал именно то, первое предложение, которое теперь показывает и прессе. Намеренно показал его, умолчав о том, что мы давно уже согласились на меньшие суммы. Зачем — думаю, всем понятно, – приводит слова Барбозы телеканал «360».

Напомним, ранее Геркус заявил, что для московской команды продление контракта с футболистом обошлось бы в девять миллионов евро за два года.

Агент Фернандеша: Как не ответить на ложь Геркуса, которую он предъявляет на всеобщее обозрение?