«Спартак» следит за 19-летним бразильским форвардом

«Спартак» следит за форвардом молодежной команды «Сантоса» Фабиньо. Как сообщил в твиттере журналист Globo Андре Эрнан, представители красно-белых просматривали 19-летнего нападающего.

Интерес к Фабиньо возник в прошлом году после того, как игрок ярко проявил себя на молодежном Кубке Сан-Паулу. В семи матчах турнира форвард забил три гола и сделал две результативные передачи.

Fabinho, atacante do SPFC na Copinha com 3 gols, está sendo observado por profissionais do Spartak Moscou. Clube russo tem interesse no jogador desde a Copa RS do ano passado. #trcentral