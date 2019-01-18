«Урал» объявил о расторжении контракта с Чантурией

Полузащитник выступал за команду с лета 2016 года.
Полузащитник «Урала» Георгий Чантурия покидает клуб. Как сообщает официальный твиттер «шмелей», контракт с 25-летним игроком сборной Грузии расторгнут по взаимному согласию сторон.
«Мы благодарим Георгия за время, проведенное в клубе, желаем успехов в продолжении футбольной карьеры, яркой игры и отсутствия травм», – говорится в заявлении клуба.
⚡ОФИЦИАЛЬНО: Полузащитник Георгий Чантурия покидает нашу команду. Контракт с футболистом расторгнут по взаимному согласию сторон. Мы благодарим Георгия за время, проведенное в клубе, желаем успехов в продолжении футбольной карьеры, яркой игры и отсутствия травм! 💛🖤 pic.twitter.com/mtSd4EORdl— ФК Урал (@FCURAL) January 18, 2019
Чантурия перешел в «Урал» летом 2016 года из «Дуйсбурга». За два с половиной года он провел за команду 33 матча, в которых забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.
В нынешнем сезоне полузащитник, восстановившись после разрыва связок колена, сыграл только в одном матче, выйдя на замену на 15 минут в игре Кубка России с «Нижним Новгородом» (2:0).
Добавим, что ранее Чантурия также выступал за «Витесс», «Аланию» и «Клуж».