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Футбол18 января 2019 12:53Источник: ФК «Урал»Автор: Липкин Антон

«Урал» объявил о расторжении контракта с Чантурией

Полузащитник выступал за команду с лета 2016 года.

Полузащитник «Урала» Георгий Чантурия покидает клуб. Как сообщает официальный твиттер «шмелей», контракт с 25-летним игроком сборной Грузии расторгнут по взаимному согласию сторон.

«Мы благодарим Георгия за время, проведенное в клубе, желаем успехов в продолжении футбольной карьеры, яркой игры и отсутствия травм», – говорится в заявлении клуба.

Чантурия перешел в «Урал» летом 2016 года из «Дуйсбурга». За два с половиной года он провел за команду 33 матча, в которых забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.

В нынешнем сезоне полузащитник, восстановившись после разрыва связок колена, сыграл только в одном матче, выйдя на замену на 15 минут в игре Кубка России с «Нижним Новгородом» (2:0).

Добавим, что ранее Чантурия также выступал за «Витесс», «Аланию» и «Клуж».

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