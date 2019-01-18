Директор академии «Чертаново»: Если бы мы не продали трех футболистов, то боролись бы за путевку в РПЛ

Футбол 18 января 2019 14:27 Источник: «Собеседник» Автор: Сметанникова Дарья

Директор академии «Чертаново» Николай Ларин оценил шансы команды выйти в российскую премьер-лигу.

«Если бы мы не продали трех футболистов, если бы мы вместо этих денег нашли спонсоров, то, конечно, мы бы могли как минимум побороться за стыковые матчи. Но сейчас это сделать сложно.

Но в любом случае я не сомневаюсь, что наши игроки мечтают попасть в РПЛ. На каждый матч ФНЛ в независимости от соперника они выходят с целью победить. Они понимают, что есть примеры их бывших партнеров, поэтому «Чертаново» — это путевка в большой футбол.

Пусть у нас небольшие зарплаты, но, показав себя у нас, они могут перейти в другой клуб, где им будут платить больше.

И даже в случае выхода РПЛ мы не откажемся от нашей философии. Никаких игроков из других академий и школ — и тем более легионеров — у нас не будет», - цитирует Ларина «Собеседник».

После 24 туров ФНЛ «Чертаново» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 38 очков.