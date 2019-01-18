«Зенит» не собирается снижать цену на Паредеса и просит у «Челси» 40 млн евро

Футбол 18 января 2019 14:39 Источник: Calciomercato.com Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес в ближайшее время может стать игроком лондонского «Челси».

По информации Calciomercato, «Зенит» отказался снижать цену на 24-летнего аргентинца. Ранее сообщалось, что «Челси» готов заплатить петербургскому клубу 35 млн евро. Однако «Зенит» не собирается уступать в цене и требует 40 млн евро за трансфер Паредеса.

Отмечается, что в ближайшее время стороны проведут новые переговоры.

Ранее стало известно, что полузащитник согласовал условия четырехлетнего контракта с «Челси» с зарплатой в 80 тысяч фунтов в неделю.

Паредес выступает за «Зенит» с июля 2017 года. В 61 матче за команду он забил десять голов и сделал 15 голевых передач.