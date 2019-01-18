«ПСЖ» готов заплатить «Зениту» 35 млн евро за Паредеса

Футбол 18 января 2019 15:03 Источник: Сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес в ближайшее время может покинуть петербургский клуб.

По информации Sky Italia, «ПСЖ» сделал официальное предложение «Зениту» о покупке 24-летнего аргентинца. Парижане готовы заплатить за Паредеса 35 миллионов евро.

Отмечается, что «Челси» пока не делал «Зениту» официальных предложений о покупке полузащитника. Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга требует у лондонского клуба 40 млн евро.

Паредес выступает за «Зенит» с июля 2017 года. В 61 матче за команду он забил десять голов и сделал 15 голевых передач.