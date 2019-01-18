Тренер «Монако»: Головин контролирует темп игры и придает партнерам уверенности

Футбол 18 января 2019 15:27 Источник: Goal.com Автор: Сметанникова Дарья

На счету 22-летнего россиянина в текущем сезоне 12 матчей в лиге 1, в которых он отметился одной результативной передачей.

Тренер «Монако» Франк Пасси оценил выступление полузащитника команды Александра Головина. В матче 17-го тура лиги 1 с «Ниццей» (1:1) россиянин вышел в стартовом составе команды и был заменен на 79-й минуте игры.

«Думаю, в матче с «Ниццей» Головину просто не хватило уверенности. Он все равно показал, что является важным футболистом для команды. Он придает игре баланс, контролирует ее темп и придает партнерам уверенности. То же касается и Налдо в обороне. Когда они на поле, команда ведёт себя иначе», - цитирует Пасси Goal.com.

Напомним, Головин перешел в «Монако» минувшим летом из ЦСКА.

В следующем туре «Монако» дома сыграет против «Страсбурга».