Тренер «Монако»: Головин контролирует темп игры и придает партнерам уверенности

На счету 22-летнего россиянина в текущем сезоне 12 матчей в лиге 1, в которых он отметился одной результативной передачей.
Тренер «Монако» Франк Пасси оценил выступление полузащитника команды Александра Головина. В матче 17-го тура лиги 1 с «Ниццей» (1:1) россиянин вышел в стартовом составе команды и был заменен на 79-й минуте игры.
«Думаю, в матче с «Ниццей» Головину просто не хватило уверенности. Он все равно показал, что является важным футболистом для команды. Он придает игре баланс, контролирует ее темп и придает партнерам уверенности. То же касается и Налдо в обороне. Когда они на поле, команда ведёт себя иначе», - цитирует Пасси Goal.com.
Напомним, Головин перешел в «Монако» минувшим летом из ЦСКА.
В следующем туре «Монако» дома сыграет против «Страсбурга».