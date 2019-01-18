Валерий Карпин: Будущее покажет, как Еременко проявит себя в «Ростове» - Советский спорт
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Футбол18 января 2019 15:33Источник: Чемпионат.comАвтор: Сметанникова Дарья

Валерий Карпин: Будущее покажет, как Еременко проявит себя в «Ростове»

«Ростов» 18 января объявил о трансфере 31-летнего полузащитника Романа Еременко, с которым заключил контракт на 2,5 года.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал переход в клуб бывшего игрока «Спартака».

«Рад, что переход Еременко состоялся. Но от подробных оценок перспектив Романа в «Ростове» пока воздержусь. Будущее покажет, как он проявит себя в нашей команде, посмотрим», - цитирует Карпина «Чемпионат».

В текущем сезоне Еременко сыграл 7 матчей и не отметился голевыми действиями на поле.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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