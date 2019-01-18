«Луч» может прекратить существования из-за финансовых проблем

Футбол 18 января 2019 17:13 Источник: VL.ru Автор: Сметанникова Дарья

«Луч», выступающий в Футбольной национальной лиге, в ближайшее время может быть признан банкротом.

Клуб из Владивостока может сняться с чемпионата ФНЛ. Об этом сообщает VL.ru.

«У команды не запланировано ни одних выездных подготовительных сборов к весенней части чемпионата ни в теплых регионах России, ни за границей. Три раза в неделю игроки, живущие во Владивостоке, тренируются на УТБ «Седанка». Из-за неопределенности главный тренер Рустем Хузин находится дома в Казани, так же как и иногородние игроки. Долги, накопившиеся на данный момент, превышают 200 миллионов рублей. Поэтому есть мнение, что проще пройти процедуру банкротства и начать все с чистого листа», - сообщил источник.

«Луч» в нынешнем сезоне занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ. Беспроигрышная серия команды составляет 13 матчей.