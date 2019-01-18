Шандор Варга: Трансфер Ракицкого в «Зенит» пять лет назад сорвался из-за слишком высокого ценника на игрока

Футбол 18 января 2019 17:17 Источник: «РИА Новости» Автор: Сметанникова Дарья

Футбольный агент Шандор Варга сообщил, что трансфер защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого в «Зенит» мог состояться пять лет назад.

Ранее стало известно, что 29-летний украинец согласовал с «Зенитом» личный контракт. По соглашению Ракицкий будет получать в петербургском клубе 2,5 млн евро в год.

«Пять лет назад «Зенит» уже обращался к «Шахтеру» с просьбой выкупить украинского защитника. Трансфер сорвался тогда из-за слишком высокого ценника на игрока, который поднял украинский клуб.

В целом такой центральный защитник, как Ракицкий, мог бы усилить «Зенит». Он классный футболист, тем более что обладает хорошей левой ногой», - цитирует Варгу РИА Новости.

На счету Ракицкого 11 матчей в УПЛ в текущем сезоне, в которых он забил один мяч и получил шесть желтых карточек.