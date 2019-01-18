Маурицио Сарри: Не знаю, насколько «Челси» близок к покупке Игуаина, Грановская знает мое мнение - Советский спорт
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Футбол18 января 2019 17:23Источник: Football ItaliaАвтор: Сметанникова Дарья

Маурицио Сарри: Не знаю, насколько «Челси» близок к покупке Игуаина, Грановская знает мое мнение

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением насчет возможного перехода форварда «Милана» Гонсало Игуаина, права на которого принадлежат «Ювентусу».

Ранее сообщалось, что «Челси» согласовал с «Ювентусом» условия аренды Игуаина до конца нынешнего сезона.

«Я не знаю, насколько близок «Челси» к приобретению Игуаина. Хочу прояснить, что две недели назад общался с Мариной Грановской. Она знает моё мнение. Я же решил сконцентрироваться на работе и тренировках. Знаю, что Марина усердно работает, но не в курсе дел трансферного рынка. Я не звоню Грановской каждый вечер и не трачу свою энергию на трансферные вопросы. Лучше направить свою энергию на тренировки», - приводит слова Сарри Football Italia.

На данный момент 31-летний аргентинец провел во всех турнирах 20 матчей, забил 8 голов и отдал 3 голевых паса.

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