Игорь Гамула: Уверен, что Еременко сможет выйти на свой прежний уровень

Футбол 18 января 2019 19:19 Источник: «Евро-футбол.ру»

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула уверен, что Роман Еременко сможет выйти на свой прежний высокий уровень.

- Не думаете, что «Ростов» все-таки рискует, приглашая футболиста после неубедительной карьеры в «Спартаке»?

- Нет. Мне так не кажется. Роман - это футболист высокого класса. И мы знаем, что с ним случилось. Но тридцать один год - это не такой большой возраст, поэтому время, предусмотренное контрактом, он проведет на высоком уровне.

- Еременко идет твердо в основу?

- Нет смысла брать игрока такого возраста на лавку. Ради конкуренции? Это не тот футболист, который пойдет в команду ради конкуренции. Наверняка он будет играть в "Ростове первую скрипку.

- То есть вы считаете, что он сможет выйти на свой прежний высокий уровень?

- Я в этом уверен, как и тренерский штаб с руководством «Ростова». Наверняка была беседа об этом, и игрок еще будет радовать болельщиков, - приводит слова Гамулы «Евро-Футбол.ру».

Ранее стало известно, что финский полузащитник подписал с «Ростовом» контракт на 2,5 года.

В текущем сезоне после завершения срока двухлетней дисквалификации Еременко провел семь матчей в составе «Спартака». В январе красно-белые воспользовались опцией о досрочном расторжении контракта с игроком.