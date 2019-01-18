Дарья Глушакова: Видео из бани выставила любовница Дениса

Футбол 18 января 2019 20:37 Источник: «Московский комсомолец» Автор: Сметанникова Дарья

Жена полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарья прокомментировала конфликт с супругом, с которым они проходят бракоразводный процесс.

История о конфликте капитана «Спартака» с супругой стала обсуждаема после того, как Дарья выложила в сеть видео, где Денис в компании девушки посещает баню. Позже в Интернете появились аудиозаписи с угрозами футболиста в адрес Дарьи.

«Сейчас только идет расследование. В интервью Денис говорил, что все было смонтировано, но это не так. Мы просто выложили аудиосообщения, которые он мне отправлял на востсап.

Когда все произошло, мы с Денисом были в небольшой ссоре - обычная семейная ссора, как у всех. И тут мне позвонила подруга и говорит: они в бане! Я поехала туда, приезжаю, смотрю, а там ее «Порше Кайен» стоит. Эту девушку, Кристину, я знала уже и до этого, ловила его с ней. Но он тогда так хорошо выкрутился, что она его подвезла, что он был пьяный - в общем, мутная история, но я проверила.

Сейчас вся страна это обсуждает и очень обидно, когда обвиняют меня. Я ничего не выставляла. Думаю, Кристине это было выгодно, потому что она уже с ним жила и хотела, чтоб у нас не было никакого шанса на примирение. До того, как видео попало в сеть, мы с ним виделись, мирились. Я готова была на это пойти, потому что у нас двое детей. То что мы, якобы, на момент съемки уже несколько лет не жили вместе - бред. Была только небольшая ссора, но ей было два-три дня. С Кристиной я не общалась - она сразу же поудалялась из соцсетей. У нее сейчас все хорошо, живет с ним, на Мальдивы вот ездила с ним, отдыхала. Живут в доме, который я купила два года назад, сама строила», - приводит слова Глушаковой «Московский комсомолец».