«Зенит» намерен перехватить Влашича у ЦСКА

«Зенит» собирается выкупить полузащитника «Эвертона» Николу Влашича, выступающего на правах аренды за ЦСКА.
Как сообщает Nevasport, переход игрока может состоятся летом - по окончании аренды хорвата с ЦСКА.
Добавим, что в текущем сезоне Влашич провел 20 матчей в составе ЦСКА и записал на свой счет 7 голов и 4 результативные передачи.
Портал transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Влашичем интересуются итальянские клубы, в том числе «Милан» и «Рома».