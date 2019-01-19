«Зенит» намерен перехватить Влашича у ЦСКА

Футбол 19 января 2019 01:13 Источник: Nevasport

«Зенит» собирается выкупить полузащитника «Эвертона» Николу Влашича, выступающего на правах аренды за ЦСКА.

Как сообщает Nevasport, переход игрока может состоятся летом - по окончании аренды хорвата с ЦСКА.

Добавим, что в текущем сезоне Влашич провел 20 матчей в составе ЦСКА и записал на свой счет 7 голов и 4 результативные передачи.

Портал transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Влашичем интересуются итальянские клубы, в том числе «Милан» и «Рома».