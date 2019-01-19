Представлен официальный мяч для плей-офф Лиги чемпионов (фото)

Футбол 19 января 2019 13:18 Источник: UEFA (УЕФА) Автор: Спирин Дмитрий

Представлен официальный мяч Лиги чемпионов от компании Adidas, которым команды сыграют в плей-офф сезона-2018/19.

Плей-офф Лиги чемпионов стартует со стадии 1/8 финала.

Первые матчи пройдут с 12 по 20 февраля, ответные - с 5 по 13 марта. В них сыграют следующие пары:

«Шальке» (Германия) — «Манчестер Сити» (Англия);

«Атлетико» (Испания) — «Ювентус» (Италия);

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «ПСЖ» (Франция);

«Тоттенхэм» (Англия) — «Боруссия Дортмунд» (Германия);

«Лион» (Франция) — «Барселона» (Испания);

«Рома» (Италия) — «Порту» (Португалия);

«Аякс» (Голландия) — «Реал» (Испания);

«Ливерпуль» (Англия) — «Бавария» (Германия).