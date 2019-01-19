«Эвертон» не контактировал с «Зенитом» по вопросу трансфера Дзюбы

Футбол 19 января 2019 15:07 Источник: «РИА Новости»

«Эвертон» не контактировал с «Зенитом» по поводу возможного перехода нападающего Артема Дзюбы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в клубе.

- Артем Дзюба находится на сборе вместе с «Зенитом» и готовится к турниру с участием своего клуба, «Спартака», «Локомотива» и «Ростова», который пройдет в Дохе. Никаких контактов по вопросу перехода в «Эвертон» не было, клубу из Ливерпуля он не интересен, - рассказал источник.

Ранее в СМИ появилась информация, что Дзюба в ближайшее время может стать игроком «Эвертона».