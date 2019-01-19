Полузащитник ЦСКА находится на просмотре в литовском «Жальгирисе» - Советский спорт
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Футбол19 января 2019 18:42Источник: Sport24.ru

Полузащитник ЦСКА находится на просмотре в литовском «Жальгирисе»

Полузащитник молодежной команды ЦСКА Тимур Пухов находится на просмотре в «Жальгирисе», об этом сообщил спортивный директор литовской команды Дейвидас Чеснаускис.

«Уже какое-то время у нас на просмотре находится футболист ЦСКА Тимур Пухов. Он производит хорошее впечатление, уже принял участие в одной игре на сборах.

Хотим еще на него посмотреть, как он себя проявит. Останется ли он? Пока об этом рано говорить, – приводит слова Чеснаускиса Sport24.ru.

Напомним, 20-летний Пухов выступал за армейцев в Юношеской лиге УЕФА, а за основной состав провел один матч в Кубке России.

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