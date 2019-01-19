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Футбол19 января 2019 20:08Источник: ТАСС

Дмитрий Сычев: Футболисты сборной России теперь знают, что такое чемпионат мира

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев считает, что сборная России установила очень высокую планку после чемпионата мира.

- Планку подняли очень высоко, я думаю, почему нет, мне кажется вполне по силам ребятам удержаться. Тем более они теперь знают, что такое чемпионат мира, четвертьфинал и, соответственно, у них амбиции наверняка теперь будут выше забраться. Я думаю, Станислав Саламович (Черчесов, главный тренер) знает, как добиться этого, - цитирует Сычева ТАСС.

Напомним, что чемпионат мира 2018 года проходил в России. Российская сборная впервые в новейшей истории вышла в четвертьфинал турнира.

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