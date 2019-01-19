Александр Ерохин: Чемпионат мира давно закончился, но эмоции до конца не остыли

Футбол 19 января 2019 21:37 Источник: ФК «Зенит»

Полузащитник сборной России и «Зенита» Александр Ерохин – о том, как повлиял на него чемпионат мира по футболу.

– Вспомните самый яркий момент чемпионата мира.

– Сложно выделить один. Чемпионат мира – сплошной праздник, череда ярких событий, которые шли друг за другом. К сожалению, для нас все закончилось в четвертьфинале, но встреча с болельщиками в Москве получилась очень приятной и неожиданной. Были рады увидеть столько людей, которые пришли нас поддержать, – приводит слова Ерохина официальный сайт «Зенита»

– Изменил вас чемпионат мира?

– Многое дал как футболисту. Игры на таком уровне сложно с чем-то сравнить. Становишься более зрелым, сконцентрированным и спокойным в тренировочном процессе, в матчах. Большой стимул двигаться дальше.

– Может ли в жизни футболиста быть что-то круче, чем чемпионат мира в родной стране?

– В спортивном плане? Трудно представить. Есть и клубные турниры, и национальный чемпионат. Но чемпионат мира в родной стране... До сих пор в соцсетях, по телевизору вспоминают яркие моменты турнира. Он давно закончился, но тем не менее эмоции до конца не остыли. Надеюсь, болельщики будут так же эмоционально нас поддерживать и дальше. Главное — подкрепить это результатом.