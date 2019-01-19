«Арсенал» в лондонском дерби обыграл «Челси»

Футбол 19 января 2019 22:26 Источник: «Советский спорт»

В центральном матче 23-го тура английской премьер-лиги «Арсенал» на «Эмирейтс» в Лондоне обыграл «Челси» со счетом 2:0.

У победителей встречи голами отметились Александр Ляказетт и Лоран Косьельни, забившие на 14-й и 39-й минутах соответственно.

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«Челси» прервал беспроигрышную серию в АПЛ из четырех побед и с 47 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Арсенал» расположился строчкой ниже, имея в активе 44 очка.

В следующем туре подопечные Унаи Эмери 29 января примут «Кардифф», а команда Маурицио Сарри на следующий день на выезде сыграет с «Борнмутом».

АПЛ

23-й тур

«Арсенал» – «Челси» – 2:0 (2:0)

Голы: Ляказетт, 14; Косьельни, 39

«Арсенал»: Лено, Папастатопулос, Колашинац, Бельерин (Эль-Ненни, 72), Косьельни, Торрейра, Джака, Гендузи, Рэмзи (Мэйтленд-Найлз, 67), Обамеянг, Ляказетт (Ивоби, 68).

«Челси»: Аррисабалага, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Луиз, Азар, Канте, Педро (Хадсон-Одои, 80), Ковачич (Баркли, 63), Виллиан (Жиру, 68), Жоржиньо.

Предупреждение: Луиз, 37, Баркли, 90+5