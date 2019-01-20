Тьерри Анри: С тех пор как возглавил «Монако» ничего не говорил про судейство, но теперь чаша переполнена - Советский спорт
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Футбол20 января 2019 01:47Источник: ФК «Монако»

Тьерри Анри: С тех пор как возглавил «Монако» ничего не говорил про судейство, но теперь чаша переполнена

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри – о поражении от «Страсбура» (1:5) в матче 21-го тура чемпионата Франции.

VAR не сработала, когда сфолили на Рони Лопеше. Почему VAR не сработала? Ведь потом она снова работала. Это странно. Судья сказал, что VAR не сработала в этот момент. С тех пор как я пришел в «Монако» я ничего не говорил ни про судейство, ни про систему VAR. Теперь чаша переполнена, как мне кажется.

Мы смотрелись намного лучше в меньшинстве в первом тайме. Именно в это время мы забили и должны были бить пенальти.

Всегда говорил, что мы стараемся удержаться в лиге 1. Нужно будет пропустить критику, работать и начинать сначала.

Красная карточка Налдо? Она заслуженная. Тут действительно есть место ошибке и он это признал, – приводит слова Анри официальный сайт «Монако».

#лига 1#фк монако#фк страсбур#анри тьерри
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