СМИ: «Зенит» на следующей неделе оформит переход Акуньи

Футбол 20 января 2019 10:19 Источник: A Bola Автор: Сметанникова Дарья

Левый защитник лиссабонского «Спортинга» и сборной Аргентины Маркос Акунья близок к переходу в «Зенит».

Как сообщает A Bola, на следующей неделе петербургский клуб оформиn переход 27-летнего аргентинца. Трансфер Акуньи обойдется «Зениту» примерно в 20 млн евро.

Отмечается, что «Спортинг» уже начал искать замену левому защитнику.

В текущем сезоне на счету Акуньи 24 матча за «Спортинг», в которых он забил один мяч и сделал четыре результативные передачи. В активе защитника также 16 матчей за сборную Аргентины.