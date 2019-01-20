Шамиль Газизов: По Дивееву есть предложения, но они нас не устраивают

Футбол 20 января 2019 14:16 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Спирин Дмитрий

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что если защитник уфимцев Игорь Дивеев захочет уйти из клуба, то сможет это сделать.

- Некоторые вещи я рассказывать не могу. Скажу лишь, что есть денежные предложения по этому игроку, но они нас не устраивают. Дело не в суммах. Просто мы видим, что Дивеев продолжит свой рост, он - наша инвестиция. Парню всего 19, а он уже играет на хорошем уровне и способен помогать нам. Конечно, всякое может случиться, я не исключаю, что Игорь уйдет. Но хотелось бы, чтобы пока он оставался в «Уфе». В то же время интересно дать своему футболисту поиграть в большой команде. Это отличная страница в истории любого клуба.

Если игрок сам попросит о трансфере, конечно, отпустим. Это его жизнь, его мечта. Я не имею права ломать ее, - цитирует Газизова "Матч ТВ".

"Уфа" занимает 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ после 17 туров.