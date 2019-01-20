Боккетти будет готов к возобновлению сезона, Жиго вернется в строй до конца марта

Футбол 20 января 2019 14:34 Источник: Чемпионат.com Автор: Липкин Антон

Защитники «Спартака» продолжают восстановление после травм.

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго не успеет восстановиться после разрыва крестообразных связок к возобновлению сезона, тогда как другой игрок обороны красно-белых – Сальваторе Боккетти – будет готов к началу весенней части чемпионата.

«Когда ожидается возвращение Жиго? Думаем, это будет март, – приводит «Чемпионат.com слова руководителя медицинского департамента «Спартака» Михаила Вартапетова. – Точных чисел не скажем, но ориентир – до конца месяца.

Боккетти начнет на сборе в Катаре беговую работу на днях, а потом ускоренными темпами будет готовиться к началу весенней части сезона. Предположительно, Сальваторе будет готов к возобновлению чемпионата».

Напомним, Жиго получил разрыв крестообразных связок колена 2 сентября в матче с «Зенитом», а Боккетти травмировал голеностоп в ноябре.

В субботу «Спартак» продолжил подготовку к сезону на втором зимнем сборе в Катаре, где сыграет на турнире с участием «Ростова», «Зенита» и «Локомотива».

В первом после возобновления чемпионата туре «Спартак» примет «Краснодар» на «Открытие Арене».