«Шахтер» увеличил финансовые запросы к «Зениту» по Ракицкому - Советский спорт
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Футбол20 января 2019 17:55Источник: «Динамомания»Автор: Липкин Антон

«Шахтер» увеличил финансовые запросы к «Зениту» по Ракицкому

Теперь «горняки» требуют 12 миллионов евро и три миллиона в качестве легкодостижимых бонусов.

«Шахтер» поднял цену за защитника Ярослава Ракицкого, на которого претендует «Зенит», сообщает «Динамомания».

По информации источника, теперь украинский клуб требует за 29-летнего игрока обороны 12 миллионов евро и еще три миллиона в качестве бонусов, которые могут быть легко выполнены.

«Горняки надеются, что хорошие отношения Шандора Варги, агента, занимающегося этой сделкой, с тренером и руководством «Зенита» позволят убедить их выплатить запрашиваемую сумму», – сообщает издание.

Отметим, что изначально «Зенит» предложил за Ракицкого семь миллионов, тогда как «Шахтер» был готов расстаться с игроком за десять.

Воспитанник «Шахтера» выступает за клуб с 2009 года. В нынешнем сезоне на его счету один гол и одна голевая передача в 16 матчах.

Добавим, что несмотря на интерес со стороны «Зенита», в воскресенье Ракицкий вылетел вместе с «Шахтером» на сбор в Белек.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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