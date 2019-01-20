«Галатасарай» предложил «Спартаку» пять млн евро за Адриано

Футбол 20 января 2019 21:07 Источник: Fanatik

Нападающий «Спартака» Луис Адриано может продолжить карьеру в «Галатасарае», сообщает Fanatik.

По информации издания, турецкий клуб предложил красно-белым пять миллионов евро за форварда, в его переходе лично заинтересован наставник желто-красных Фатих Терим.

31-летний бразилец перешел в «Спартак» из «Милана» зимой 2017 года. В текущем сезоне Адриано принял участие в составе красно-белых в 20 играх во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи.

Авторитетный портал transfermarkt.de оценивается стоимость нападающего в 6,5 миллиона евро.