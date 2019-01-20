ЦСКА может приобрести капитана «Стремсгодсета»

Футбол 20 января 2019 21:22 Автор: Липкин Антон

Глеснес без замен отыграл все матчи команды в минувшем чемпионате Норвегии.

Защитник «Стремсгодсета» Якоб Глеснес может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает норвежское издание Drammens Tidende.

По информации источника, возможная продажа капитана принесет «Стремсгодсету» значительный для клуба доход.

Ifølge Drammens Tidende skal Strømsgodset være å selge kapteinen sin Jakob Glesnes (24) til den russiske giganten CSKA Moskva for en solid sum. — Lange Innkast (@langeinnkast) January 20, 2019

24-летний Глеснес выступает за команду из Драммена с 2016 года. До этого он играл в «Лов-Хам» и «Осане» во втором норвежском дивизионе, а также в «Сарпсборге».

Основной позицией для Глеснеса считается центральный защитник, однако он также может сыграть на месте опорного полузащитника.

В минувшем сезоне, который в Норвегии проходит по системе «весна-осень» Глеснес без замен отыграл все 30 матчей команды в чемпионате, забил один гол и сделал одну результативную переду. «Стремсгодсет» завершил турнир на 13-м месте.

В 2016 году Глеснес провел три матча за молодежную сборную Норвегии.

Сайт Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.