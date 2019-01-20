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Футбол20 января 2019 21:22Автор: Липкин Антон

ЦСКА может приобрести капитана «Стремсгодсета»

Глеснес без замен отыграл все матчи команды в минувшем чемпионате Норвегии.

Защитник «Стремсгодсета» Якоб Глеснес может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает норвежское издание Drammens Tidende.

По информации источника, возможная продажа капитана принесет «Стремсгодсету» значительный для клуба доход.

24-летний Глеснес выступает за команду из Драммена с 2016 года. До этого он играл в «Лов-Хам» и «Осане» во втором норвежском дивизионе, а также в «Сарпсборге».

Основной позицией для Глеснеса считается центральный защитник, однако он также может сыграть на месте опорного полузащитника.

В минувшем сезоне, который в Норвегии проходит по системе «весна-осень» Глеснес без замен отыграл все 30 матчей команды в чемпионате, забил один гол и сделал одну результативную переду. «Стремсгодсет» завершил турнир на 13-м месте.

В 2016 году Глеснес провел три матча за молодежную сборную Норвегии.

Сайт Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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