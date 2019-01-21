Защитник «МЮ» Дармиан близок к переходу в «Ювентус» на правах аренды - Советский спорт
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Футбол21 января 2019 01:55Источник: Football Italia

Защитник «МЮ» Дармиан близок к переходу в «Ювентус» на правах аренды

Крайний защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан в ближайшие дни на правах аренды перейдет в «Ювентус», сообщает Football Italia.

По информации издания, клубы уже согласовали условия перехода 29-летнего итальянца. «Старая синьора» заплатит три миллиона евро за аренду на полгода с правом выкупа за восемь миллионов евро.

Маттео – воспитанник «Милана». Также защищал цвета «Палермо» и «Торино», откуда летом 2015 года перебрался в английскую команду за 18 миллионов евро. На сегодняшний день transfermarkt.de оценивает стоимость защитника в десять миллионов евро.

В текущем сезоне Дармиан в составе «МЮ» принял участие в шести играх и не отметился результативными действиями.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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