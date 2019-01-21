«Луч-Энергия» из-за финансовых проблем может сняться с ФНЛ - Советский спорт
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Футбол21 января 2019 10:55Источник: «Свободная Пресса»Автор: Гичунцев Артур

«Луч-Энергия» из-за финансовых проблем может сняться с ФНЛ

При этом отмечается, что главный тренер Рустем Хузин, а также иногородние игроки до сих пор не прилетели во Владивосток из-за неопределенности с будущим.

"Луч-Энергия" может пропустить весеннюю часть ФНЛ, сообщает "Свободная пресса".

Согласно источнику, причиной такого решения могут стать серьёзные финансовые проблемы клуба.

Отмечается, что дальневосточная команда может быть признана банкротом и прекратить своё существование.

На сегодняшний день, долги "Луча-Энергии" превышают 200 миллионов рублей. Команда до сих пор не запланировала ни одного зимнего тренировочного сбора, а для поддержания формы футболисты тренируются в спортзале на базе клуба.

#фнл#фк луч#Футбол-Россия
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