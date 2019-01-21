«Луч-Энергия» из-за финансовых проблем может сняться с ФНЛ

При этом отмечается, что главный тренер Рустем Хузин, а также иногородние игроки до сих пор не прилетели во Владивосток из-за неопределенности с будущим.
"Луч-Энергия" может пропустить весеннюю часть ФНЛ, сообщает "Свободная пресса".
Согласно источнику, причиной такого решения могут стать серьёзные финансовые проблемы клуба.
Отмечается, что дальневосточная команда может быть признана банкротом и прекратить своё существование.
На сегодняшний день, долги "Луча-Энергии" превышают 200 миллионов рублей. Команда до сих пор не запланировала ни одного зимнего тренировочного сбора, а для поддержания формы футболисты тренируются в спортзале на базе клуба.