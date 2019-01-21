Футбол 21 января 2019 10:55 Источник: «Свободная Пресса» Автор: Гичунцев Артур

«Луч-Энергия» из-за финансовых проблем может сняться с ФНЛ

При этом отмечается, что главный тренер Рустем Хузин, а также иногородние игроки до сих пор не прилетели во Владивосток из-за неопределенности с будущим.