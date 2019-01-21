Зе Луиш, Зобнин и Селихов не сыграют с «Ростовом» - Советский спорт
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Футбол21 января 2019 12:14Источник: ФК «Спартак»Автор: Липкин Антон

Зе Луиш, Зобнин и Селихов не сыграют с «Ростовом»

«Спартак» проведет в понедельник первый матч на предсезонном турнире в Катаре.

Голкипер «Спартака» Александр Селихов, а также полузащитник Роман Зобнин и форвард Зе Луиш не примут участие в первом матче красно-белых на предсезонном турнире в Катаре с «Ростовом», сообщает официальный твиттер клуба.

Селихов и Зе Луиш пропустили первые тренировки на сборе в Катаре из-за температуры, а Зобнина, который в декабре перенес операцию на колене, решили поберечь.

«Роман недавно перенес операцию, и мы решили не рисковать. Временно он переведен на индивидуальный режим подготовки», – сообщил руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.

Напомним, матч «Спартак» – «Ростов» пройдет 21 января в Дохе. Начало – 20:00 (мск).

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