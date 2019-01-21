Зе Луиш, Зобнин и Селихов не сыграют с «Ростовом»

Футбол 21 января 2019 12:14 Источник: ФК «Спартак» Автор: Липкин Антон

«Спартак» проведет в понедельник первый матч на предсезонном турнире в Катаре.

Голкипер «Спартака» Александр Селихов, а также полузащитник Роман Зобнин и форвард Зе Луиш не примут участие в первом матче красно-белых на предсезонном турнире в Катаре с «Ростовом», сообщает официальный твиттер клуба.

📰 В сегодняшнем матче с @rostovfc не примут участия температурившие Александр Селихов и Зе Луиш, а также Роман Зобнин.



«Роман недавно перенес операцию, и мы решили не рисковать. Временно он переведен на индивидуальный режим подготовки», — сказал Михаил @mvartapetov Вартапетов. pic.twitter.com/lavGKYQKvf — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) January 21, 2019

Селихов и Зе Луиш пропустили первые тренировки на сборе в Катаре из-за температуры, а Зобнина, который в декабре перенес операцию на колене, решили поберечь.

«Роман недавно перенес операцию, и мы решили не рисковать. Временно он переведен на индивидуальный режим подготовки», – сообщил руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.

Напомним, матч «Спартак» – «Ростов» пройдет 21 января в Дохе. Начало – 20:00 (мск).