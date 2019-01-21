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Футбол21 января 2019 14:47Источник: Le ParisienАвтор: Сметанникова Дарья

«Зенит» требует у «ПСЖ» 55 млн евро за Паредеса

Аргентинский полузащитник дал согласие на переход в «ПСЖ».

Как сообщает Le Parisien, «Зенит» хочет получить от продажи полузащитника Леандро Паредеса как минимум 35 млн евро, а как максимум – 55 млн. 24-летний аргентинец уже дал согаласие на переход в «ПСЖ», французскому клубу осталось удовлетворить требование петербургского клуба по сумме компенсации.

Отмечается, что «ПСЖ» также ведет переговоры о покупке полузащитника «Эвертона» и сборной Сенегала Идриссы Гейе. Футболист дал согласие на переход, но «Эвертон» требует 40 млн евро компенсации и сначала хочет найти замену игроку.

Бюджет «ПСЖ» на зимние трансферы ограничен 30 млн евро.

Паредес выступает за «Зенит» с июля 2017 года. В 61 матче за команду он забил десять голов и сделал 15 голевых передач.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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