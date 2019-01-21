Валерий Карпин: Это была хорошая, тренировочная игра

Футбол 21 января 2019 22:28 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин – о поражении от «Спартака» (1:2) в матче предсезонного турнира.

– Не стал бы говорить, что эта игра может считаться матчем упущенных возможностей. Это была хорошая, тренировочная игра.

Успели посмотреть 20 человек. По травме Вилюша пока ничего сказать не могу. На данный момент у нас явно нет двух равноценных составов.

Возможно, во втором тайме мы просели. Никого не хочется критиковать или хвалить. Это внутренние дела команды, – заявил Карпин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в следующем матче турнира красно-белые 25 января сыграют с «Зенитом», а «Ростов» в тот же день встретится с «Локомотивом».