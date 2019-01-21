Андрей Ещенко: «Спартак» должен был решить исход матча за 20 минут до конца - Советский спорт
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Футбол21 января 2019 23:02Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Андрей Ещенко: «Спартак» должен был решить исход матча за 20 минут до конца

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко – о победе над «Ростовом» (2:1) в матче предсезонного турнира.

– Я переживаю за «Спартак», поэтому сказал, что Ионов не забьет. Хорошо, что так случилось. Надо было решать за 20 минут до конца, потому что создали много хороших моментов.

Играли в стеночки, в одно касание и в два, выводили крайних полузащитников на удар. Надо было решить и не доводить дело до седых волос.

Ханни? Надо у тренера спрашивать, почему он решил выпустить его во втором тайме. Он получил игровую практику, сделал голевую передачу, хорошо выглядел. Многие хорошо себя проявили.

Все матчи будут важны для нас, потому что дальше будут дерби. Тренеры будут пробовать игроков на разных позициях, смотреть, где и как может сыграть футболист. В случае травмы, например, – приводит слова Ещенко «Матч ТВ».

Напомним, в следующем матче турнира красно-белые 25 января сыграют с «Зенитом», а «Ростов» в тот же день встретится с «Локомотивом».

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